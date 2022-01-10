Тюмень, , 00:12 — REGNUM В Тюменской области первые три дня рабочей недели 10−13 января 2022 года будут морозными, преимущественно без осадков. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Мороз burs70

В ночь на 10 января температура атмосферного воздуха составит — 17… — 22 °C, днём — 10… — 15 °C. Будет ветрено с порывами 7−12 м/с.

Ночью 11 января ожидается — 13… — 18 °C, днём — 9… — 14 °C. Ветер средний, с порывами 6−11 м/с.

В среду, 12 января ночью будет умеренно морозно, — 17… — 22 °C, днём — 14… — 19 °C.Ветер с порывами 3−8 м/с.