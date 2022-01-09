Тюмень, 10 января, 2022, 00:01 — ИА Регнум. В Тюменской области среди страдающих туберкулёзом доля ВИЧ-инфицированных пациентов за 11 месяцев 2021 года составила 41%. Это довольно высокий показатель, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

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Всего на учёте состоят 1265 больных туберкулёзом тюменцев. Из них 528 человек являются ВИЧ-инфицированными.

Для раннего выявления туберкулеза у ВИЧ-положительных пациентов установлено проведение компьютерной томографии лёгких в день их обращения к врачу. Благодаря данной оперативности снижается количество запущенных форм туберкулёза у ВИЧ-инфицированных, отмечают в региональном департаменте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области за девять месяцев 2021 года наблюдался рост детской заболеваемости туберкулезом на 30,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.