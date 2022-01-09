Киев, , 23:58 — REGNUM Признать сферу влияния России на соседние страны якобы требует от США, НАТО и ЕС президент страны Владимир Путин. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на странице в соцсети Twitter.

Дмитрий Кулеба Facebook.com/dmytro.kuleba

«Путин требует от США, НАТО и ЕС признать сферу влияния России… — написал Кулеба. — Но холодная война давно завершилась, а вместе с ней и сферы влияния».

Напомним, 7 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого согласовали позиции перед переговорами с Россией.

Как передавало ИА REGNUM, 9 января заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что РФ не пойдет на уступки в диалоге с США по гарантиям безопасности.