Прага, , 23:08 — REGNUM Глава МИД Чехии Ян Липавский отметил высокую оперативность российских миротворцев, оказавшихся в Казахстане «по первому мановению руки».

Российские миротворцы Mil.ru

«Было бы хорошо помнить, сколь быстро эти российские самолёты с десантниками стали прибывать в Алма-Ату. Было видно, что Россия действительно имеет подразделения, готовые (действовать), я бы сказал, по первому мановению руки», — сказал он в эфире телеканала ČT 24.

Как сообщало ИА REGNUM, миротворческий контингент из России в составе сил ОДКБ проводит тренировки на аэродроме «Алматы», в рамках которых отрабатывает предотвращение внештатных ситуаций.

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