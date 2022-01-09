Прага, 9 января 2022, 23:08 — REGNUM Глава МИД Чехии Ян Липавский отметил высокую оперативность российских миротворцев, оказавшихся в Казахстане «по первому мановению руки».
Как сообщало ИА REGNUM, миротворческий контингент из России в составе сил ОДКБ проводит тренировки на аэродроме «Алматы», в рамках которых отрабатывает предотвращение внештатных ситуаций.
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