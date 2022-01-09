Минск, , 22:52 — REGNUM Россия активно содействует Белоруссии в расследовании уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщил 9 января руководитель следственной группы по уголовному делу о геноциде Генпрокуратуры республики Валерий Толкачев.

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По его словам, белорусские специалисты работали с государственным архивом России, с архивом Министерства обороны, «с другими архивами».

«Есть заинтересованность российской стороны в предоставлении нам документов. И нужно отдать им должное, поблагодарить, они активно это делают, активно содействуют нам в расследовании уголовного дела», — сказал Толмачев в интервью белорусскому телеканалу СТВ.

Он добавил, что «объемы архивов, находящихся в Российской Федерации, также огромны и колоссальны».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Толкачев заявил, что ласти Белоруссии направили запросы на оказание Минску правовой помощи в расследовании уголовного дела о геноциде белорусского народа в семнадцать стран, однако от Литвы и Латвии получен официальный отказ.

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