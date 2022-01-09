Подольск, Московская область, 9 января, 2022, 22:48 — ИА Регнум. 9 января в матче регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги 2021/22 омский «Авангард» со счетом 4:1 разгромил подольский «Витязь». Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM «Авангард»

Заброшенными шайбами в составе «Авангарда» отметились Оливер Каски (0:17), Владимир Жарков (3:25), Арсений Грицюк (15:42) и Илья Каблуков (43:11). Единственную шайбу подольского коллектива забросил Нико Оямяки (26:07).

Омский «Авангард», одержав 28-ю победу в сезоне и набрав 58 очков, укрепился на пятой позиции в турнирной таблице восточной конференции. «Витязь», выступающий в западной конференции, с 42-мя очками остался на десятом месте.