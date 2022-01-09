Санкт-Петербург, 9 января, 2022, 22:45 — ИА Регнум. Матч регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ) 2021/22 СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва), который должен был состояться 9 января, перенесен на неопределенный срок. Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс».

Андрей Пронин ИА REGNUM Атака СКА

На данный санкт-петербургский СКА с 66-мя набранными очками занимает чистое первое место в турнирной таблице западной конференции. ЦСКА, набрав 63 очка, расположился двумя позициями ниже.

Ранее сообщалось, что ЦСКА попросил руководство КХЛ перенести матча из-за вспышки коронавируса в составе московского клуба. Три игрока и два тренера ЦСКА сдали положительные тесты на COVID-19. Просьба «армейцев» была удовлетворена.