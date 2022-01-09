Москва, , 22:41 — REGNUM Российскую делегацию от Минобороны на переговорах с США и НАТО по гарантиям безопасности будет представлять заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин. Об этом 9 января сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Флаги России и НАТО Mailtoanton

«От военных с нашей стороны замминистра Александр Фомин», — сообщил дипломат в интервью ТАСС.

Как передавало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что первый раунд переговоров делегаций РФ и США по гарантиям безопасности в узком составе запланирован в Женеве на вечер 9 января.

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