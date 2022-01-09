Москва, , 22:36 — REGNUM Кассовые сборы фильма «Человек-паук: Нет пути домой» в российском прокате достигли отметки в 3 миллиарда рублей. Кинолента вошла в тройку самых кассовых фильмов в истории отечественного проката.

Человек-паук Цитата из видео «SPIDER-MAN: NO WAY HOME — Official Trailer» Youtube.com

Таким образом, собрав более 3 миллиардов рублей в российском прокате, третий фильм о Человеке-пауке занимает третье место в истории отечественного проката после «Аватара» и «Холопа».

Мировая премьера кинокомикса «Человек-паук: Нет пути домой» с Томом Холландом в главной роли состоялась 13 декабря. Помимо Холланда, в фильме сыграли Зендея, Бенедикт Камбербэтч, Уиллем Дефо, Альфред Молина, Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд.

Ранее сообщалось, что «Человек-паук: Нет пути домой» стал самым кассовым голливудским фильмом в период пандемии.