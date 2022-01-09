Бишкек, , 22:27 — REGNUM Из Казахстана в Киргизию эвакуированы еще 14 человек, в том числе женщины и дети. Об этом 9 января сообщили РИА Новости в пресс-службе МИД Киргизии.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

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«9 января 2022 года специально организованным транспортом возвращено на родину 14 граждан Киргизской Республики», — заявил представитель пресс-службы.

Как передавало ИА REGNUM, 9 января киргизский президент Садыр Жапаров не исключил, что отдельные граждане Киргизии могли принимать участие в беспорядках в Казахстане.

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