Бразилиа, 9 января, 2022, 22:19 — ИА Регнум. Число погибших при обрушении скалы на озере Фурнаш на востоке Бразилии выросло до десяти, передае телеканал CNN Brasil.

Nicolas de Camaret Река Сан-Франсиску в Бразилии

Ранее сообщалось о семи погибших.

По данным телеканала, спасатели нашли тела еще трех жертв.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП произошло днём 8 января в штате Минас-Жерайс на озере, расположенном неподалёку от города Капитолиу, во время прогулки туристов на лодках.

Когда несколько лодок проезжали мимо отвесной скалы, нависавшей над водой, часть каменной глыбы отделилась от основного монолита и упала на лодки, затопив как минимум две из них.