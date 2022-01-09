Берлин, 9 января, 2022, 22:17 — ИА Регнум. Генеральный директор коммерческого мобильного приложения Luca Патрик Хеннинг заявил, что разработчики планируют объединить паспорта вакцинации и удостоверения личности граждан Германии. Об этом сообщила немецкая газета Berliner Zeitung.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Как сообщает ИА Красная Весна, разработчики Luca утверждают, что данные пользователей приложения надежно защищены шифрованием. Доступ к этим данным будет иметь только департамент здравоохранения.

Ранее сообщалось, что прокуратора немецкого города Майнц незаконно использовала данные из приложения Luca, чтобы допросить возможных свидетелей инцидента, произошедшего в одном из городских пабов.