Москва, , 22:16 — REGNUM При одновременном попадании в организм человека штамм коронавируса «Омикрон» может объединяться с другими вариантами SARS-CoV-2. Об этом сообщил начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в разговоре с URA.RU.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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По его словам, часть от совершенно другой инфекции имеет в своей структуре «Омикрон», который начинает вытеснять «Дельту». При этом он отметил, что будут случаи одновременного заражения одного и того же человека двумя вариантами коронавируса.

«Омикрон» умудрился выхватить небольшой кусочек вообще другого вируса, предположительного, простудного свойства, — сказал Чепурнов. — Он три буквы выхватил. Это единый кусок, но уже вставка. Если раньше это была мутация, — то есть, одна буква меняется… А здесь захват фрагмента генома другого вируса».

По его словам, о способности штамма «Омикрон» обмениваться с другими вариантами SARS-CoV-2 генетическим материалом может свидетельствовать факт наличия вставки от другого вируса в нем.