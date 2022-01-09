Афины , 9 января, 2022, 22:12 — ИА Регнум. Министерства образования и здравоохранения Греции заявили, что в школах будут доступны бесплатные тестовые наборы для самостоятельной проверки на коронавирус. Перед тем, как школы Греции откроются с 10 января, ученики и учителя будут должны самостоятельно провериться на коронавирус. Об этом сообщил в эфире программы телеканала Skai.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Как сообщает ИА Красная Весна, в Греции согласно совместному заявлению министерств, с 5 января по сегодняшний день в аптеках было роздано рекордное количество тестов для 87% учителей и учеников (6,7 миллиона тестов).

Также, согласно заявлению, ученики и учителя, которые не получат тестов, смогут обратиться в школы и отделы образования, у которых есть запасы тестовых наборов. В самом крайнем случае предлагается обратиться в школьные комитеты.