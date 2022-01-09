Белград, 9 января, 2022, 22:06 — ИА Регнум. В Сербии, как сообщает издание RTS, прошли акции протеста с требованием остановить проект по разработке литиевого месторождения «Ядар» британской горно-металлургической компании Rio Tinto.

Andrew Butko Металлургический завод

Акции протеста, как передает ИА Красная Весна, были организованы Ассоциацией экологических организаций Сербии. В ходе протестов были перекрыты дороги в городах Белграде, Нови-Саде, Шабаце и Пожеге.

Стоит напомним, что по всей Сербии с конца ноября прошлого года проходили экологические акции протеста, где представители экологических организаций выступали против законов о принудительном отчуждении и поправок к закону о референдуме. Протестующие считают, что эти законы были приняты для того, чтобы позволить металлургической компании Rio Tinto открыть литиевый рудник в Сербии, который нанесет серьезный урон окружающей среде.