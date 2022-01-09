Минск, 9 января, 2022, 22:05 — ИА Регнум. Власти Белоруссии направили запросы на оказание Минску правовой помощи в расследовании уголовного дела о геноциде белорусского народа в семнадцать стран, однако от Литвы и Латвии получен официальный отказ. Об этом 9 января сообщил руководитель следственной группы Генпрокуратуры республики по уголовному делу о геноциде Валерий Толкачев.

Lokal_Profil Литва, Латвия, Эстония

По его словам, Минском были подготовлены и направлены соответствующие международные поручения по оказанию правовой помощи в 17 государств.

«Мы понимаем, что кто-то даст нам ответы, поможет в расследовании уголовного дела, а кто-то нет. В качестве примера, к сожалению, приведу наших соседей: это Литовская Республика, Латвийская Республика, которые отказали нам в правовой помощи», — сказал он в эфире телеканала СТВ.

Он добавил, что обе страны мотивировали отказ тем, что это якобы может сказаться «на вопросах их национальной безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон «О геноциде белорусского народа» в годы Великой Отечественной войны.

Законом предусматривается юридическое признание геноцида белорусского народа, совершенного нацистскими преступниками и их пособниками в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период (до 1951 года).