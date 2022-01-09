Бейрут, 9 января, 2022, 21:54 — ИА Регнум. В Ливане прошла акция протеста против обязательной вакцинации от коронавируса. В центре Бейрута собрались сотни демонстрантов, выступающих против обязательной вакцинации. Об этом сообщило информационное агентство Al Araby Al Jadeed.

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«Нет обязательным прививкам, нет новой норме, нет Великой перезагрузке… да иммунитету. Дело не в безопасности, а в контроле. Вакцина вышла год назад, и она разрешена, даже несмотря на то, что по ней нет исследований», — цитирует участника протеста Антонио Хабра ИА Красная Весна.

Ранее сообщалось, что Ливан обладает достаточным количеством вакцины для всего населения, однако их распространение по-прежнему идет довольно медленно. На данный момент вакцинировано лишь 40% населения.