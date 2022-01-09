9 января 2022 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили смерть девяти человек в Тюменской области от отравления спиртосодержащей жидкостью, купленной в торговых точках.

Артур Савин, , 22:47 — REGNUM Смерть девяти человек в Тюменской области от отравления спиртосодержащей жидкостью, купленной в торговых точках, стала поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 9 января в социальной сети «ВКонтакте».

Пабло Пикассо. Любительница абсента. 1948

»Денег нет у людей, вот им и приходится пить всякую бормотуху!» — считает Денис Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что одной из причин массовых отравлений может быть рост цен на алкоголь, который становится всё менее доступным для определённых категорий граждан, и они начинают искать альтернативу «подешевле».

»А мало кто почему-то заметил, что помимо дикого роста цен на обычные продукты был значительный рост на алкоголь. Причём чем качественнее и надёжнее напиток, тем больше на него поднялись цены. Поэтому выпивохам и приходится изучать дно российского алкогольного рынка, чтобы найти замену дорогим заграничным аналогам», — указывает Артём В.

Алкоголь Цитата из т/ф «Остров сокровищ». режДавид Черкасский. 1988. СССР

Некоторые комментаторы отмечают, что, в отличие от прошлых трагических случаев отравления метиловым спиртом, в этот раз палёный алкоголь продавался в легальных торговых точках.

«Почему умерших сразу в алкоголиков записали? На праздник они алкоголь купили в магазине! Не в подвале, а в официальной торговой точке! Каждый второй выпил что-то за эти дни. Каждый второй алкоголик? Просто кто-то себе может позволить ходить в надёжные магазины, а кто-то нет», — поделилась своим мнением Ева А.

Часть людей полагает, что такие трагедии исчезнут только тогда, когда в стране исчезнет коррупция, которая позволяет преступникам буквально наживаться за счёт здоровья российских граждан.

«Проблема в тотальной коррупции. Рядом с домом знаю сразу три точки, которые торгуют алкогольным дерьмом круглосуточно. Кто это им разрешает делать? Тот, кто получается с этого нехилый процент. Если бы торгаши метиловым спиртом были сами по себе, то они бы уже давно все в тюрьме сидели, а получается, что их не то что не трогают, а как будто, наоборот, поддерживают», — написал Юрий Е.

Контрафактный алкоголь Цитата из к/ф. Реж. Леонид Гайдай. 1961. СССР

Ряд пользователей указывает на то, что только усиленный контроль за оборотом алкоголя и большие сроки для нарушителей смогут переломить печальную ситуации с массовыми отравлениями метиловым спиртом в России.

«Необходимо случаи отравления метанолом или иными спиртосурогатами приравнять к терроризму и проводить следствие соответствующим образом с привлечением сотрудников ФСБ. Ибо что это, если не террор? Массовое убийство людей!» — пишет Владимир Н.

«За подобные преднамеренные убийства (а они именно что преднамеренные) сажать нужно лет на 15, не меньше! Только тогда такие преступления исчезнут. А у нас борьба идёт с интернет-правдорубами и покемонщиками. Людей массово травят год за годом, и никто с этим ничего сделать не может!» — возмущается Коля К.

Напомним, 8 января на сайте Следственного комитета Российской Федерации появилась информация о том, что девять человек скончались в Тюменской области от отравления спиртосодержащей жидкостью, купленной в торговых точках. Отмечается, что смертельные напитки сбывали под видом официального продукта сразу в нескольких магазинах города.