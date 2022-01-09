Тегусигальпа, 9 января, 2022, 21:47 — ИА Регнум. Как сообщает издание La Tribuna, заместитель директора по здравоохранению региона Кортес Диохенес Чавес заявил, что число случаев заражений лихорадкой денге за прошедший 2021 год в Гондурасе в регионе Кортес увеличилось на 16%.

Trust.org Комары — переносчики лихорадки денге

«Мы должны ликвидировать места размножения комаров. Мы должны опрыскивать наших детей репеллентом, чтобы уберечь их от комаров», — цитирует Диохенеса Чавеса ИА Красная Весна.

В 2020 году в регионе Кортес было выявлено 1912 случаев заражения лихорадкой денге, а в 2021 году — 2226 случаев.

Лихорадка денге — это острая вирусная инфекционная болезнь жарких стран, передающаяся кровососущими насекомыми. Является наиболее частой арбовирусной инфекцией среди туристов.