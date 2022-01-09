В Гондурасе за 2021 год число заражений лихорадкой денге увеличилось на 16%
Тегусигальпа, 9 января, 2022, 21:47 — ИА Регнум. Как сообщает издание La Tribuna, заместитель директора по здравоохранению региона Кортес Диохенес Чавес заявил, что число случаев заражений лихорадкой денге за прошедший 2021 год в Гондурасе в регионе Кортес увеличилось на 16%.
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Комары — переносчики лихорадки денге
«Мы должны ликвидировать места размножения комаров. Мы должны опрыскивать наших детей репеллентом, чтобы уберечь их от комаров», — цитирует Диохенеса Чавеса ИА Красная Весна.
В 2020 году в регионе Кортес было выявлено 1912 случаев заражения лихорадкой денге, а в 2021 году — 2226 случаев.
Лихорадка денге — это острая вирусная инфекционная болезнь жарких стран, передающаяся кровососущими насекомыми. Является наиболее частой арбовирусной инфекцией среди туристов.