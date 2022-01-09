Брюссель, 9 января 2022, 21:41 — REGNUM Министр образовании Фландрии (Бельгия) Бен Вейтс отказался обеспечивать учеников школ бесплатными тестами на коронавирус. Об этом сообщила бельгийская ежедневная газета HLN.
Как передает ИА Красная Весна, Бен Вейтс заявил, что не считает целесообразным, чтобы медицинские маски оплачивались родителями, а рекомендованное ученикам самотестирование было бы бесплатным.
Также министр образования Фландрии отметил, что планирует оставить школы открытыми как можно дольше, даже несмотря на то, что уровень заражения коронавирусом в Бельгии чрезвычайно быстро растет из-за распространения нового штамма COVID-19 «Омикрон».