Брюссель, , 21:41 — REGNUM Министр образовании Фландрии (Бельгия) Бен Вейтс отказался обеспечивать учеников школ бесплатными тестами на коронавирус. Об этом сообщила бельгийская ежедневная газета HLN.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Как передает ИА Красная Весна, Бен Вейтс заявил, что не считает целесообразным, чтобы медицинские маски оплачивались родителями, а рекомендованное ученикам самотестирование было бы бесплатным.

Также министр образования Фландрии отметил, что планирует оставить школы открытыми как можно дольше, даже несмотря на то, что уровень заражения коронавирусом в Бельгии чрезвычайно быстро растет из-за распространения нового штамма COVID-19 «Омикрон».