Москва, 6 июля, 2023, 20:44 — ИА Регнум. Пожар на крыше ресторана «Пушкинъ» в центре Москвы ликвидирован, сообщил 6 июля Telegram-канал «112».

Кадр из видео Пожар в ресторане Пушкин

За медицинской помощью никто не обращался. По данным канала, в этот день в ресторане отмечали свадьбу.

Как передавало ИА Регнум, 6 июля вечером в центре Москвы на Тверском бульваре произошёл сильный пожар, которому был присвоен повышенный ранг. Огонь вспыхнул в здании, где находятся рестораны «Пушкинъ» и «Турандот».

По словам очевидцев происшествия, в результате пожара произошёл взрыв. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет. В заведении сообщили, что посетителей ресторана эвакуировали, в здании находились более 100 человек.

Как сообщает корреспондент ИА Регнум, на улице Тверской образовалась огромная пробка. Затор начинается почти от Белорусского вокзала.