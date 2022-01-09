Нью-Дели, , 21:34 — REGNUM Издание Hindustan Times сообщило, что отныне только вакцинированные граждане Индии будут допущены в пригородные поезда в штате Тамилнад. Сообщается, что эти ограничения вступят в силу 10 января.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Такое ограничение было введено в связи с резким ростом числа новых случаев заболевания коронавирусом в Тамилнаде. Как передает ИА Красная Весна, теперь путешествовать в пригородных поездах смогут только пассажиры, которые получили две дозы вакцины.

Помимо этого, правительство штата ограничило заполняемость поездов. Так, пригородные поезда должны работать лишь с 50%-ной наполняемостью.