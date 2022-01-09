Вашингтон, , 21:25 — REGNUM Власти Ирана ждут серьёзные последствия, если они посягнут на граждан Соединенных Штатов, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Джейк Салливан Ellen Wallop Asia Society

«Мы будем работать с нашими союзниками и партнёрами, чтобы сдерживать любые совершаемые Ираном атаки и реагировать на них. Если Иран посягнёт на кого-либо из наших граждан, включая названных вчера лиц, то столкнётся с серьёзными последствиями», — говорится в заявлении Салливана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Иране ввели санкции против 51 гражданина США, которые принимали участие в операции против иранского генерала Касема Сулеймани.

Сулеймани был убит 3 января 2020 года в Багдаде в результате авиаудара, нанесенного по приказу тогдашнего президента США Дональда Трампа.