Вашингтон, 9 января 2022, 21:25 — REGNUM Власти Ирана ждут серьёзные последствия, если они посягнут на граждан Соединенных Штатов, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Иране ввели санкции против 51 гражданина США, которые принимали участие в операции против иранского генерала Касема Сулеймани.
Сулеймани был убит 3 января 2020 года в Багдаде в результате авиаудара, нанесенного по приказу тогдашнего президента США Дональда Трампа.