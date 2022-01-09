Вашингтон, 9 января, 2022, 21:25 — ИА Регнум. Власти Ирана ждут серьёзные последствия, если они посягнут на граждан Соединенных Штатов, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Ellen Wallop Asia Society Джейк Салливан

«Мы будем работать с нашими союзниками и партнёрами, чтобы сдерживать любые совершаемые Ираном атаки и реагировать на них. Если Иран посягнёт на кого-либо из наших граждан, включая названных вчера лиц, то столкнётся с серьёзными последствиями», — говорится в заявлении Салливана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Иране ввели санкции против 51 гражданина США, которые принимали участие в операции против иранского генерала Касема Сулеймани.

Сулеймани был убит 3 января 2020 года в Багдаде в результате авиаудара, нанесенного по приказу тогдашнего президента США Дональда Трампа.