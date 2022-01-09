Майнц, Германия, , 21:24 — REGNUM Как сообщает служба новостей телеканала n-tv, данные из мобильного приложения Luca были незаконным образом использованы прокуратурой немецкого города Майнц.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Прокуратура Майнца получила доступ к данным из приложений Luca без законных оснований в ходе расследования несчастного случая, повлекшего за собой смерть одного из посетителей местного паба. ИА Красная Весна передает, что следователи получили номера телефонов посетителей паба в департаменте здравоохранения через запрос владельца паба, так как приложение Luca широко используется во многих пабах и ресторанах Германии для отслеживания возможных контактов при выявлении случаев заражения коронавирусом.

Luca — это коммерческое мобильное приложение для предоставления данных для отслеживания контактных лиц и для уведомления о контактах с рисками в контексте пандемии коронавируса.