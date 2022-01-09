Пекин, 9 января, 2022, 21:17 — ИА Регнум. Таинственная «лунная хижина», обнаруженная китайским луноходом Yutu 2, оказалась обычным камнем в форме кролика. Статья об этом была написана в журнале Live Science.

Фото CNASCLEP Китайский луноход Юйту

«Поверхность Луны состоит из 38 миллионов квадратных километров горных пород, так что было бы астрономически исключительным, если бы это было что-то другое», — написал журналист Эндрю Джонс в своем Twitter-аккаунте.

Впервые объект, названный «лунной хижиной», появился в поле зрения камер лунохода в декабре прошлого года. На тот момент объект выглядел как кубическое пятно на горизонте. После тщательного осмотра, как передает ИА Красная Весна, камень в форме кролика получил прозвище «нефритовый кролик».