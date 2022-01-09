Вашингтон, 9 января 2022, 21:13 — REGNUM Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что существует возможность прийти к общему политическому решению ситуации вокруг Украины, учитывая озабоченности России.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что обещаний не расширять свой состав и присутствие альянс никогда не давал, не было подобных самоограничивающих обязательств со стороны блока и в документах.
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