Вашингтон, 9 января, 2022, 21:13 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что существует возможность прийти к общему политическому решению ситуации вокруг Украины, учитывая озабоченности России.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«Возможно вместе найти путь, политический путь вперед, и также учесть озабоченности России… Но риск конфликта продолжает существовать», — сказал он изданию Financial Times.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что обещаний не расширять свой состав и присутствие альянс никогда не давал, не было подобных самоограничивающих обязательств со стороны блока и в документах.

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