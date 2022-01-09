Чжэнчжоу, Китай, , 21:03 — REGNUM Власти центра китайской провинции Хэнань города Чжэнчжоу ввели жесткие карантинные ограничения из-за вспышки коронавируса COVID-19. Об этом сообщила газета Global Times.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Ранее в почти тринадцатимиллионном городе Чжэнчжоу местные власти выявили 24 новых случая заражения коронавирусом. На данный момент суммарно зарегистрировано 175 случаев заражения.

Так, по новым ограничениям, как сообщает ИА Красная Весна, в Чжэнчжоу будут прекращены все очные занятия во всех образовательных учреждениях города. Помимо этого, предприятиям и другим структурам будет предписано организовать работу таким образом, чтобы было возможным избежать массовых скоплений сотрудников в одном месте/помещении.