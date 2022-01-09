Москва, 9 января 2022, 20:47 — REGNUM Минские соглашения являются «живой водой» для спасения Украины, заявила 9 января официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова добавила, что Москва свои обязательства перед народом Украины выполняет. Речь идет о гуманитарной помощи, выработке решений для урегулирования ситуации в Донбассе, ведении переговоров и те же Минские договоренности.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на любые возможные провокации со стороны украинских властей в Донбассе, где проживают сотни тысяч граждан РФ, будет дан адекватный ответ.
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