Москва, , 20:47 — REGNUM Минские соглашения являются «живой водой» для спасения Украины, заявила 9 января официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Здание МИД России Борковский Алексей Васильевич

«Пусть они (власти Украины) думают, а что ждет их, если они не будут выполнять их план жизни. Вот есть, знаете, «живая вода», она перед ними, и это Минские договоренности», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Захарова добавила, что Москва свои обязательства перед народом Украины выполняет. Речь идет о гуманитарной помощи, выработке решений для урегулирования ситуации в Донбассе, ведении переговоров и те же Минские договоренности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на любые возможные провокации со стороны украинских властей в Донбассе, где проживают сотни тысяч граждан РФ, будет дан адекватный ответ.

Читайте также: Лавров заявил, что РФ даст адекватный ответ на провокации Киева в Донбассе