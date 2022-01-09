Нур-Султан, , 20:45 — REGNUM 16 военнослужащих и полицейских, которые погибли во время беспорядков в Казахстане, наградил посмертно президент страны Касым-Жомарт Токаев. Соответствующий документ обнародован на сайте главы государства.

Касым-Жомарт Токаев Иван Шилов © ИА REGNUM

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В документе говорится, что погибшие силовики награждены «за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, а также за подвиги, совершенные при защите интересов государства».

Отмечается, что указ главы государства вступает в силу со дня подписания.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности заместителей главы Комитета национальной безопасности республики Даулета Ергожина и Марата Осипова.