Нью-Дели, 9 января, 2022, 20:44 — ИА Регнум. 8 января телеканал India Today сообщил, что в Индии завирусился видеоролик с избиением молодого мусульманина члена правящей партии «Бхаратия Джаната парти».

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

Как сообщает ИА Красная Весна, инцидент, запечатленный на видео, предположительно произошел в городе Дханбад, расположенном в штате Джаркханд. Активисты правящей партии протестовали из-за нарушения мер безопасности во время визита премьер-министра Индии Наренды Моди в штат Пенджаб, который контролируется оппозиционным Индийским национальным конгрессом.

Позже представитель «Бхаратия Джаната парти» заявил, что партия рассмотрит этот инцидент и выяснит, действительно ли нападавшие были ее последователями.