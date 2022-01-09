Москва, 9 января, 2022, 20:38 — ИА Регнум. Более дефицитным может стать рынок голубого топлива в Европе из-за «Силы Сибири — 2». Об этом сообщил директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко в комментарии РИА Новости.

Gazprom.ru Газопровод «Сила Сибири»

«Количество газа, проданного по спотовым сделкам и сверх минимальных контрактных объёмов, может действительно снизиться, — считает Маринченко. — Это может привести к тому, что Газпром перестанет быть балансирующим поставщиком «последней инстанции» в Европе, так как часть газа с месторождений Западной Сибири пойдёт в Китай».

Таким образом, отметил он, более дефицитным в Европе может стать рынок газа, а за счет СПГ будут покрываться пики потребления.

Ранее обозреватель британского издания The Telegraph Рейчел Миллард в статье для издания сообщила, что сделка России и Китая по строительству газопровода «Сила Сибири — 2», эквивалентная мощность которого составит 50 млрд куб. м голубого топлива в год, беспокоит страны Европы.