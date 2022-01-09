9 января 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили призыв украинского президента к американским сенаторам, чтобы те поддержали законопроект о санкциях против «Северного потока — 2».

Тимур Кондратьев, , 21:12 — REGNUM Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев призвал американских сенаторов поддержать законопроект о санкциях против «Северного потока — 2», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 9 января в социальной сети «ВКонтакте».

Поставка газа Иван Шилов © ИА REGNUM

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»Зеленский решил напомнить об Украине, потому что события в Казахстане обнажили полную бессмысленность его существования», — указывает Андрей В.

Многие пользователи пришли к выводу, что Зеленский уже даже не пытается придумать что-нибудь новое, а просто повторяет одни и те же мантры в надежде, что на этот раз они сработают, хотя на то никаких оснований нет.

«У него уже фобия по поводу «Северного потока — 2». Как граммофон с заезженной пластинкой, твердит одно и тоже. Ни сам не гам, ни другому не дам. Потому что по себе судит, он бы на месте Путина уже давно ласты склеил, а так завидует и локти кусает», — пишет Марина П.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что украинский президент до сих пор не смог понять, что европейские и американские интересы будут стоять всегда выше украинских, а значит, если «Северный поток — 2» будет выгоден Евросоюзу, то его обязательно запустят.

«Зеленский — совсем дурачок! Никто из западных стран не хочет мёрзнуть из-за тупых амбиций Украины! Давно пора уже было понять!» — считает Alex O.

«По-моему, всем уже стало ясно, что Украина никому не интересна. Заявления её политиков не слышат ни на Западе, ни на Востоке. Всем стало глубоко плевать на интересы этого государства», — написала Татьяна К.

Часть людей полагает, что своей настырностью Зеленский уже оттолкнул от себя множество западных политиков. Теперь все обходят тему Украины, как прокажённого, пишут граждане.

«Этот попрошайка начинает очень сильно раздражать. Если раньше все просто угорали с его поступков, то сейчас эта заезженная пластинка уже надоела. Кроме, как ныть, клянчить, жаловаться, он своей мышиной рожей может что-то ещё делать? Кто такой Зеленский и какое его дело до «Северного потока — 2», который идёт в обход государства древних укров, управляемых клоуном-попрошайкой?» — задаётся вопросом Александр С.

Древние Укры Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что украинскому президенту стоило бы вспомнить о внутренней политике и тех проблемах, которые захлестнули народ Украины.

«Зеле некогда заниматься проблемами украинцев, ведь его главная задача — хоть как-нибудь подпортить жизнь российским гражданам. Только в этом его работа на посту президента заключается. Для того его и поставили», — поделился своим мнением Дядя С.

«Считанные дни/секунды остались до вторжения России, а этот клоун на лыжах катается и просит ввести санкции против Российской Федерации. Украинскому народу следовало бы уже присмотреться к тому, где они оказались и под кем», — отмечает Евгений П.

Напомним, 8 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил на своей странице в Twitter о том, что Киев призвал американских сенаторов поддержать законопроект о санкциях против «Северного потока — 2». Соответствующее заседание должно состояться до 14 января 2022 года.