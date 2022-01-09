Пекин, 9 января, 2022, 20:28 — ИА Регнум. Штамм коронавируса «Омикрон» является по-прежнему смертельно опасным, считает ученый-вирусолог из Китая Чжан Вэньхун.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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По его словам, СOVID-19 по-прежнему остается крайне опасным заболеванием, которое способно вызвать смерть пациента.

Штамм «Омикрон» особенно опасен для людей со слабой или ослабленной иммунной системой. При этом нельзя сравнивать данный штамм с «тяжелым вариантом простуды», цитирует ученого Global Times.

Он добавил, что ограничительные барьеры между странами могут быть сняты только тогда, когда у людей появится коллективный иммунитет.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению ученых из Индии, штамм коронавируса «Омикрон» может быть более опасным для детей, поскольку частота дыхания у них выше, чем у взрослых. Это делает детей более восприимчивыми к содержащимся в воздухе биологическим агентам.

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