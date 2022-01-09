Сухум, 9 января, 2022, 20:17 — ИА Регнум. 9 января в Россию отбыл президент Абхазии Аслан Бжания. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Presidentofabkhazia.org Аслан Бжания

«Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл сегодня (9 января) в РФ для проведения планового медицинского обследования», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 29 декабря 2021 г. пресс-служба минздрава Абхазии сообщила, что в республику доставили из России партию вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» объёмом 1,5 тыс. доз.