Москва, 9 января 2022, 20:10 — REGNUM Власти России знают, как отвечать на возможные новые санкции Соединенных Штатов, которые уже стали классикой. Об этом 9 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Напомним, ранее агентство Associated Press со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Соединенные Штаты могут ввести против России самые жесткие санкции, сравнимые с ограничениями, введенными против Кубы и Северной Кореи.
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