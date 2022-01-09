Москва, 9 января, 2022, 20:10 — ИА Регнум. Власти России знают, как отвечать на возможные новые санкции Соединенных Штатов, которые уже стали классикой. Об этом 9 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Это же классика… По-разному пытаются переломить нас, сломить наш дух», — сказала она в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

Напомним, ранее агентство Associated Press со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Соединенные Штаты могут ввести против России самые жесткие санкции, сравнимые с ограничениями, введенными против Кубы и Северной Кореи.

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