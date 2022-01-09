Манчестер, Великобритания, 9 января, 2022, 20:04 — ИА Регнум. Руководство «Манчестер Юнайтед» предложило 28-летнему центральному полузащитнику сборной Франции Полю Погба подписать новое пятилетнее соглашение, по которому футболист будет получать 500 тысяч фунтов в неделю (25 миллионов фунтов в год). Об этом сообщило издание The Times.

Manutd.com Поль Погба

Также сообщается, что Поль Погба не намерен оставаться в клубе из Манчестера и перейти в «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента следующим летом. Текущее соглашение француза с «красными дьяволами» рассчитано до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Поль Погба из-за травмы паха принял участие лишь в тринадцати матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился семью результативными передачами.

Погба перешел в «МЮ» 9 августа 2016 года из туринского «Ювентуса» за 105 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 55 миллионов евро.