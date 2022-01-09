Элиста, 9 января 2022, 20:02 — REGNUM В Калмыкии в первый рабочий день 2022 года синоптики прогнозируют дождь со снегом. Об этом сообщается на сайте республиканского управления МЧС России.

Дождь со снегом
Дождь со снегом

По данным Калмыцкого гидрометцентра, 10 января местами в регионе ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега. Ветер будет дуть со скоростью 7−12 метров в секунду.

В ночные и дневные часы столбики уличных термометров будут показывать примерно одинаковую температуру 0…+5 градусов. Лишь ночью, при прояснениях ожидается до — 5 градусов.