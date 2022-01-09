Элиста, 9 января, 2022, 20:02 — ИА Регнум. В Калмыкии в первый рабочий день 2022 года синоптики прогнозируют дождь со снегом. Об этом сообщается на сайте республиканского управления МЧС России.

Дождь со снегом

По данным Калмыцкого гидрометцентра, 10 января местами в регионе ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега. Ветер будет дуть со скоростью 7−12 метров в секунду.

В ночные и дневные часы столбики уличных термометров будут показывать примерно одинаковую температуру 0…+5 градусов. Лишь ночью, при прояснениях ожидается до — 5 градусов.