Грозный, , 19:55 — REGNUM 9 января глава пресс-службы грозненского «Ахмата» Казбек Хаджиев сообщил, что футболисты основной команды Зоран Нижич и Сенин Себаи сдали положительные тесты на коронавирус и могут пропустить зимние сборы.

Игрок ФК «Ахмат» Зоран Нижич и игрок ФК «Зенит» Андрей Мостовой Дарья Драй © ИА REGNUM

«Тесты у ребят показали положительный результат. Оба чувствуют себя хорошо, никаких признаков и симптомов коронавируса. Скоро будут сдавать новые тесты. При отрицательных результатах они отправятся вместе с командой на сборы», — заявил Хаджиев.

28-летний ивуарийский форвард Сенин Себай в текущем сезоне принял участие в одиннадцати матчах за «Ахмат» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Себай перешел в грозненский клуб 7 сентября из «Химок» за 230 тысяч евро.