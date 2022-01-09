Ростов-на-Дону, , 19:53 — REGNUM В Ростовской области в первый рабочий день 2022 года ожидаются дожди с мокрым снегом. Это следует из прогноза погоды, опубликованного на сайте донского МЧС России.

Снег Дарья Драй © ИА REGNUM

Согласно данным Ростовского гидрометцентра, в ряде территорий пройдут небольшие и умеренные дожди и мокрый снег. Местами ожидается туман, ночью и утром — гололёд, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах — гололедица. Скорость ветра будет достигать 5−10 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 12−14 метров в секунду.

Температура воздуха в ночные часы составит от — 4 до +1 градуса, по северу и востоку столбики уличных термометров опустятся до — 9 градусов. В дневные часы воздух прогреется до −1…+4 градусов, в южных районах ожидается до +8 градусов.