Санкт-Петербург, , 19:51 — REGNUM Российский художник и музыкант, один из пионеров экспериментально-шумовой музыки в СССР Александр Лебедев-Фронтов скончался 8 января в Санкт-Петербурге на 62 году жизни. Об этом сообщают в Facebook его друзья и коллеги.

Уточняется, что причиной его смерти стал инфаркт. О дате и месте похорон будет объявлено позднее.

Александр Лебедев-Фронтов родился 26 августа 1960 года в Ленинграде. Первыми звуковыми экспериментами начал заниматься в 1970-х годах, а в конце 1980-х создал музыкальный проект «Линия масс». Позднее совместно с Николаем Судником также основал проект «Ветрофония», активно действовавший до сих пор.

По оценкам критиков, работы Лебедева-Фронтова стали образцом уникальной советской/российской школы «индастриала», формировавшейся самостоятельно и параллельно аналогичным процессам в западной культуре и имевшей истоки скорее в манифестах футуристов начала века, чем в творчестве зарубежных коллег по цеху. Музыка Лебедева-Фронтова ставилась в один ряд с творчеством таких его современников, как немецкие Einstürzende Neubauten, югославские Laibach, японский Merzbow.

Лебедев-Фронтов также известен как художник-график и автор коллажей. В 1990-х годах он активно сотрудничал в качестве художника с Национально-большевистской партией (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Эдуарда Лимонова, став фактически автором визуальной эстетики партии и её главного печатного органа.

Также был одним из основателей петербургской «Галереи экспериментального звука» (ГЭЗ-21), расположенной в арт-центре «Пушкинская 10».