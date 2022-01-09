Вашингтон, 9 января, 2022, 19:45 — ИА Регнум. Власти США намерены продолжать оказывать поддержку Украине. Об этом в воскресенье, 9 января, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN.

U.S State Department Энтони Блинкен

«Продолжим поддержку Украины путем предоставления ей оборонительного военного оборудования», — сказал Блинкен.

По его словам, оборонительные военные средства Украине будут предоставляться для защиты.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Белого дома США сообщили, что США собираются обсуждать с Россией не только вопросы гарантий безопасности, но и иные вопросы, не попавшие в российские предложения.