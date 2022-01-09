Турин, Италия, , 19:45 — REGNUM 30-летний форвард «Фиорентины» Александр Кокорин попал в заявку команды на завтрашний матч 21-го тура итальянской Серии А 2021/22 с «Торино». Об этом 9 января сообщила пресс-служба клуба.

Александр Кокорин Вячеслав Евдокимов

Матч «Торино» — «Фиорентина» пройдет в Турине на «Олимпийском стадионе» и начнется в 19:00 по московскому времени. На матч назначена бригада арбитров во главе с Ливио Маринелли.

В последний раз Александр Кокорин выходил на поле 15 декабря в матче второго раунда Кубка Италии 2021/22 с «Беневенто» (2:1). В текущем сезоне на счету российского форварда одна желтая карточка в пяти матчах за клуб из Флоренции во всех турнирах.

Кокорин перешел в «Фиорентину» 27 января 2021 года из московского «Спартака» за 4,5 миллиона евро. Текущее соглашение российского футболиста с «фиалками» рассчитано до 30 июня 2024 года.