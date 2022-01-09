Генуя, Италия, 9 января, 2022, 19:41 — ИА Регнум. Главный тренер итальянского футбольного клуба «Дженоа» Андрей Шевченко сдал положительный тест на коронавирус. Об этом 9 января сообщила пресс-служба клуба из Генуи.

ПРЕСС-СЛУЖБА СБОРНОЙ УКРАИНЫ Андрей Шевченко

Также стоит отметиться, до этого, 28 декабря Шевченко уже был заражен коронавирусом. Однако 5 января украинец сообщил, что уже сдал отрицательный тест и сможет присутствовать на матче Серии А «Дженоа» — «Сассуоло».

Сегодня «Дженоа» в матче 21-го тура чемпионата Италии сыграет со «Специей». Вместо Андрея Шевченко на матче будет присутствовать ассистент украинского специалиста Мауро Тассотти. На данный момент «Дженоа» с одной победой и двенадцатью очками занимает предпоследнее девятнадцатое место в турнирной таблице Серии А 2021/22.