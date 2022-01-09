Женева, Швейцария, , 19:29 — REGNUM Представители России не планирует затрагивать ситуацию в Казахстане на предстоящих переговорах с США. Об этом 9 января заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью ТАСС.

Флаги России и США Minsvyaz.ru

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«Силы ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) были задействованы по просьбе законных властей (Казахстана)… — заявил Рябков. — Соответствующие решения принимались в соответствии с процедурами ОДКБ. Мандат миротворческих сил… понятен».

Как передавало ИА REGNUM, 9 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США просят у Казахстана разъяснений по поводу решения обратиться за помощью в ОДКБ для стабилизации обстановки.

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