Мартыновский район, Ростовская область, , 19:28 — REGNUM В Ростовской области возбуждено уголовное дело после двойного убийства в Мартыновском районе. Решается вопрос об аресте предполагаемого преступника. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.

Убийство Иван Шилов © ИА REGNUM

Следователи полагают, что вечером 7 января 2022 года в ходе конфликта нанёс смертельные ножевые ранения бывшей супруге, затем выстрелил из охотничьего ружья в знакомого женщины. Пострадавшие скончались.

После убийства злоумышленник скрылся, однако в кратчайшие сроки был задержан полицейскими.

Расследование уголовного дела продолжается.