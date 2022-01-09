Ростов-на-Дону, , 19:22 — REGNUM Арбитражный суд Ростовской области принял решение по делу о взыскании с АО «Водоканал Ростова-на-Дону» 29,8 млн рублей убытков в пользу компании «Водоканалстройпроект». Об этом говорится в материалах электронной картотеки.

МУП «Водоканал» города Сочи Mup-vodokanal-sochi.ru

Согласно решению суда, в 2019 году между сторонами был заключён договор о проектировании и строительстве систем водоснабжения и водоотведения для подключения многоквартирного жилого дома на улице Ларина к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения.

Стоимость работ превысила 103 млн рублей. Большая часть выполненных работ была оплачена. Исполнение ряда пунктов стало причиной обращения в суд.